محافظ قنا ومدير الأمن يتفقدان سير العمل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا تأهبا للسيول

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة مركز الإغاثة بمنطقة المعنا، بهدف الاطمئنان على سير العمل به ومتابعة آخر الاستعدادات تحسباَ لحدوث سيول.

وأكد الهجان أن مركز الإغاثة مقام على مساحة 2 فدان وأنه تم تجهيز ما يقرب من 4 آلاف بطانية و500 خيمة تستوعب عددا من 6 إلى 10 أفراد بكل خيمة فضلًا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة (أسرة - مراتب –أدوات طهى – خزانات مياه)، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بكافة الأجهزة التنفيذية تحسباَ لحدوث سيول.

وأضاف محافظ قنا أنه تم تدريب 250 شابا من جمعية الهلال الأحمر على عمليات الإغاثة والإخلاء وتم توزيعهم على كافة مدن المحافظة، كما أشار إلى أنه تم تجهيز مركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة المقام على مساحة 7 أفدنة بهدف استغلاله كمركز إضافى للإغاثة وتم تجهيز 150 خيمة إضافية به كما شدد على الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية بالمركز.

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