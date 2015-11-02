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محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروعات خدمية بالفرافرة بـ20 مليون جنيه

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محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروعات خدمية بالفرافرة بـ20 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروعات خدمية بالفرافرة بـ20 مليون جنيه
أجرى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمركز الفرافرة، حيث قام بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بتكلفة 20 مليون جنيه، والتى تضمنت افتتاح وحدة مطافى أبو منقار بتكلفة 630 ألف جنيه، ومبنى الوحدة المحلية بقرية أبو هريرة بتكلفة 700 ألف جنيه، والملعب الخماسى بمركز شباب الفرافرة بتكلفة 700 ألف جنيه، ومبنى الوحدة المحلية بالنهضة بتكلفة 570 ألف جنيه.

كما قام محافظ الوادى الجديد بوضع حجر أساس لمحطة مياه الشرب لقرى الخير والنماء بتكلفة 6,5 مليون جنيه وحجر أساس مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية بقرية الكفاح بتكلفة 700 ألف جنيه، والمعهد الدينى بأبو بكر الصديق بتكلفة 400 ألف جنيه، وذلك فى إطار استكمال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

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