بدء فعاليات مؤتمر "القومى للمرأة" فى طنطا بعنوان "شاركى اختارى انتخبى"

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالغربية، فى نادى طنطا الرياضى، بعنوان "المرأة والانتخابات" "شاركى اختارى انتخبى"، بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، وسعيد عبد المعطى سكرتير عام محافظة القليوبية .

وحضر على منصة المؤتمر كل من المحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا الرياضى، والشيخ رمضان عبد الرازق،عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ويستهدف المؤتمر أكثر من 1000 ناخبة من محافظات القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، بهدف توعيتهم بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.