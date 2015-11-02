أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء فعاليات مؤتمر "القومى للمرأة" فى طنطا بعنوان "شاركى اختارى انتخبى"

Google+ Print
بدء فعاليات مؤتمر "القومى للمرأة" فى طنطا بعنوان "شاركى اختارى انتخبى" بدء فعاليات مؤتمر "القومى للمرأة" فى طنطا بعنوان "شاركى اختارى انتخبى"
بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالغربية، فى نادى طنطا الرياضى، بعنوان "المرأة والانتخابات" "شاركى اختارى انتخبى"، بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، وسعيد عبد المعطى سكرتير عام محافظة القليوبية .

وحضر على منصة المؤتمر كل من المحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا الرياضى، والشيخ رمضان عبد الرازق،عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ويستهدف المؤتمر أكثر من 1000 ناخبة من محافظات القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، بهدف توعيتهم بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365