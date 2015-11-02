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وصول جثمان المصري ضحية المشاجرة بالكويت

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وصول جثمان المصري ضحية المشاجرة بالكويت وصول جثمان المصري ضحية المشاجرة بالكويت

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، جثمان المواطن المصري أحمد عاطف فرغلي والذي لقي مصرعه منذ عدة أيام بالكويت أثناء مشاجرة بين بعض المصريين والكويتيين بعد دهسه بسيارة .

وصرحت مصادر طبية بالمطار أن الجثمان وصل علي الطائرة المصرية القادمة من الكويت وتبين من التقرير الطبي المرافق له أن سبب الوفاة كسور متعددة في عظام الحوض وكسر مضاعف في الفخذ الأيسر ونزيف داخلي , وأمر الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان وتسليمه إلي شقيق المتوفي لدفنه بمقابر أسرته.

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