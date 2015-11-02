حبس الطالب المتهم باغتصاب وقتل طفلة 4 أيام على ذمة التحقيق في أسيوط

أمرت نيابة ديروط الكلية برئاسة المستشار محمود أبو حشيش، بحبس المتهم “فادي. ب. س”، 15 عامًا – طالب، 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه باغتصاب الطفلة “مريم”، البالغة من العمر ٤ سنوات ثم قتلها.

وكانت النيابة العامة، قد واجهت المتهم بالإتهامات الموجهة إليه، فاعترف تفصيليًا بالواقعة. مقرًا بأنه كان قد قام باستدراج ابنة خاله، وتدعى “مريم” ٤ سنوات إلى منزل مهجور، وذلك أثناء توجهها إلى الحضانة المجاورة لمنزلها، حيث قام باغتصابها، وعندما خاف من افتضاح أمره، قام بتكميم فمها إلى أن ماتت، فوضعها في جوال بمنزل مهجور، وتركها.