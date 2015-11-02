خده من الشمس والسمك والبيض.. فيتامين "د" يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن فيتامين "د" الذى يسمى بفيتامين أشعة الشمس يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن استهلاك فيتامين "د" يعمل على تحسين أداء الجسم عند ممارسة التمارين الرياضية وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أن فيتامين "د" يساعد فى التحكم فى مستويات الكالسيوم والفوسفات فى الدم، وهو ضرورى لتكوين العظام والأسنان، حيث تشمل مصادر هذا الفيتامين الحيوى الأسماك الزيتية، البيض، إلا أنه يصعب فى بعض الأحيان الحصول عليه من إتباع نظام غذائى بصورة منفردة لذلك يجب التعرض لأشعة الشمس أحد أهم مصادر الفيتامين.

وأضاف الباحثون أن فيتامين "د" يمكن أن يعرقل عمل أنزيمBHSD1 الذى يعد ضرورياً لإنتاج هرمون التوتر "الكورتيزول"، الذى يرفع من ضغط الدم عن طريق تقييد الشرايين وتضيق الأوعية الدموية والتحفيز الكلى للجسم على الاحتفاظ بالماء.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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