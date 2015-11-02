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إعلانات التليفزيون واللعب وسائل مطاعم الوجبات السريعة لاستدرج الأطفال

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إعلانات التليفزيون واللعب وسائل مطاعم الوجبات السريعة لاستدرج الأطفال إعلانات التليفزيون واللعب وسائل مطاعم الوجبات السريعة لاستدرج الأطفال
نتائج خطيرة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر مجلة “Time” الأمريكية، حيث أشارت إلى أن 27٪ من الأطفال يستهلكون البرجر والوجبات السريعة يومياً وخاصة إذا كانت الوجبة تحتوى على لعبة مع الوجبة.

وأوضح الباحثون أن الأطفال تأثروا بمشاهدة إعلانات الوجبات السريعة للأطفال عبر شاشات التليفزيون، وهو ما يدفعهم للضغط على أسرهم لتناول الوجبات فى تلك المطاعم، وفقاً لدراسة نشرت فى مجلة طب الأطفال.

وأشارت الدراسة إلى أن شركات الوجبات السريعة اعتمدت على التسويق الموجه الذى يستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة للتسويق لوجباتها عن طريق وضع ألعاب بها.

وفى عام 2009، كان 90٪ من هذه الإعلانات عن طريق التلفزيون، وقد وجد الباحثون أن مشاهدة إعلانات التلفزيون تؤثر على الخيارات الغذائية للأطفال.

وأشار الباحثون إلى أنه يتم الترويج لوجبات الأطفال على شاشة التلفزيون مع الاعلانات التى تضم اللعب، مؤكدين أن هذا قد يدفع الأطفال إلى طلب تناول الطعام من مطاعم الوجبات السريعة.
>ووجد الباحثون أنه كلما زادت مشاهدة الأطفال للقنوات التلفزيونية التى تبث إعلانات عن الوجبات الغذائية السريعة للأطفال، كلما زار الأهل تلك المطاعم، حيث إن 37٪ من الآباء أكدوا أنهم قاموا بزيارات شهرية و 54٪ من الأطفال يطلبون يومياً زيارة تلك المطاعم مرة واحدة على الأقل، كما أن 29٪ من الأطفال الذين جمعوا اللعب من المطاعم.

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مصر 365