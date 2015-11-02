ميدو لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإسماعيلي لهذه الأسباب

قدم أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي استقالته من تدريب الفريق، على خلفية الخسارة أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأكد ميدو في تصريحات لـ “FilGoal.com” أن السبب في استقالته هو الشعور بأن طموحات مجلس الإدارة والجماهيري، تفوق كثيرا إمكانيات الفريق المالية.

وتابع "هذا الوضع يمثل ضغوطا كبيرة على اللاعبين، وينعكس ذلك على الأداء في الملعب".

ميدو أضاف "أردت أن أكون صريحا منذ البداية وقلت أن الفريق بحاجة إلى عام أو اثنين كمرحلة بناء لإعادته لمنصات التتويج مرة أخرى".

واختتم حديثه قلائلا "وجدت رد فعل غاضب من الجمهور رغم أنني لم أخبرهم بشيء بعيد عن الحقيقة، ولذلك قررت الاستقالة وأتمنى من الإدارة أن تجد المدرب المناسب الذي باستطاعته تحقيق طموحات الفريق في ظل الإمكانيات المتاحة".

وكان الإسماعيلي خاض 3 مباريات مع ميدو في بطولة الدوري، فاز في واحدة منهم وتعادل في أخرى، قبل أن يخسر أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء في الإسماعيلية.