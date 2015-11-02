أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإسماعيلي لهذه الأسباب

Google+ Print
ميدو لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإسماعيلي لهذه الأسباب ميدو لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإسماعيلي لهذه الأسباب

قدم أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي استقالته من تدريب الفريق، على خلفية الخسارة أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأكد ميدو في تصريحات لـ “FilGoal.com” أن السبب في استقالته هو الشعور بأن طموحات مجلس الإدارة والجماهيري، تفوق كثيرا إمكانيات الفريق المالية.

وتابع "هذا الوضع يمثل ضغوطا كبيرة على اللاعبين، وينعكس ذلك على الأداء في الملعب".

ميدو أضاف "أردت أن أكون صريحا منذ البداية وقلت أن الفريق بحاجة إلى عام أو اثنين كمرحلة بناء لإعادته لمنصات التتويج مرة أخرى".

واختتم حديثه قلائلا "وجدت رد فعل غاضب من الجمهور رغم أنني لم أخبرهم بشيء بعيد عن الحقيقة، ولذلك قررت الاستقالة وأتمنى من الإدارة أن تجد المدرب المناسب الذي باستطاعته تحقيق طموحات الفريق في ظل الإمكانيات المتاحة".

وكان الإسماعيلي خاض 3 مباريات مع ميدو في بطولة الدوري، فاز في واحدة منهم وتعادل في أخرى، قبل أن يخسر أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء في الإسماعيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع