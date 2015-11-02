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أبو السعود لـ في الجول: استقالة ميدو مرفوضة

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أبو السعود لـ في الجول: استقالة ميدو مرفوضة أبو السعود لـ في الجول: استقالة ميدو مرفوضة

رفض محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي استقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق بعد انقضاء 3 جولات فقط من الدوري المصري.

وكان ميدو تقدم باستقالته على خلفية الخسارة أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء."طالع التفاصيل"

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "نرفض استقالة ميدو ومتمسكون ببقاءه مع الفريق".

أبو السعود أتبع "ما حدث أمام الداخلية مجرد كبوة قادرون على تخطيها. وسأجتمع مع ميدو خلال ساعات لأطالبه بالبقاء مع الفريق".

الإسماعيلي خاض 3 مباريات مع ميدو في بطولة الدوري، فاز في واحدة منهم وتعادل في أخرى، قبل أن يخسر أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء في الإسماعيلية.

وأضاف "سنعجل من موعد إقامة المعسكر المغلق للفريق في مدينة الإسكندرية، وستكون مباراتي حرس الحدود والاتحاد السكندري حياة أو موت بالنسبة لنا، يجب فيهما تحقيق الفوز".

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