أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

سمية الخشاب: سأتزوج قريبًا.. و«السيدة العذراء» طلبت مني تسمية ابنتي «مريم»

Google+ Print
سمية الخشاب: سأتزوج قريبًا.. و«السيدة العذراء» طلبت مني تسمية ابنتي «مريم» سمية الخشاب: سأتزوج قريبًا.. و«السيدة العذراء» طلبت مني تسمية ابنتي «مريم»

سمية الخشاب

قالت الفنانة سمية الخشاب إنها ستتزوج قريبًا من خارج الوسط الفني، مصري من محافظة الإسكندرية من بلدها، مشيرة إلى أنهما أصدقاء منذ شهور ثم تحولت علاقة الصداقة إلى حب منذ شهور قائلة “اصطاد قلبي”.

وأضافت “سمية”، خلال حوارها برنامج “100 سؤال” عبر فضائية “الحياة” مع الإعلامية راغدة شلهوب: “الحب يجعل الإنسان عنده أمل ويعطيه طاقة إيجابية ويجعله يبدع في شغله ويصحى من النوم مبسوط.

وأكدت أنها لأول مرة تشعر بهذا الاحساس رغم زيجاتها السابقة، موجهة رسالة له: “ربنا يخليك ليا انت أحلى حاجة حصلتلي في حياتي”.

وقالت “سمية” أنها ستسمي ابنتها بـ “مريم”، وقالت: “شوفت السيدة العذراء في المنام وقالتلي لو جبتي بنت لازم تسميها مريم”، مضيفة “أطهر نساء العالمين وذكرت في كل الأديان وأنا بحبها أوي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا