أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان

Google+ Print
ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان

الأحد 01-11-2015 21:35

فاجأت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد جميع من كان في كواليس تصوير أغنية "يا بشر" في بيروت، بعد تأثرها الكبير أثناء أدائها أحد المشاهد ضمن سيناريو تصوير الأغنية مع المخرج فادي حداد، وأظهرت قدرة تمثيلية كبيرة لم تظهرها في أعمالها المصورة السابقة، وثّقت من خلالها تفوقاً ملحوظاً بشهادة الجميع في الأداء التمثيلي التي قدمته في جميع مشاهد العمل الذي سيرى النور قريباً عبر قنوات روتانا المختلفة، ويحمل قصة إنسانية ترفض الكشف عن تفاصيلها قبل عرض الأغنية أمام الجمهور، مؤكدة أنها لا تريد حرق عنصر المفاجأة الذي تحمله أغنية "يا بشر" التي حملت عنوان ألبومها الغنائي الأخير من إنتاج روتانا.

هذا وتؤكد ديانا حداد أن موقع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في "اليتويوب" سيقوم بعرض الكليب أولاً عبر القناة، بأيام قليلة قبل عرضه عبر جميع القنوات التابعة لها، موضحة تحمسها الكبير لرؤية وسماع آراء الجمهور والمتابعين وأهل الصحافة والإعلام على الأداء التي قدمته في الكليب الذي أكدت أنها عاشت جميع تفاصيله وبتأثر شديد جعلها تبكي أثناء أداء المشهد التي أطلقت عليه "البكاء بعد فوات الأوان"، والتي تسعى من خلاله نشر توعية الجمهور والمجتمع بشكل عام من قضية هامه يجب الإنتباه إليها قبل أن يأتي الندم وفوات الأوان.

ومن المعروف أن أغنية "يا بشر" قد قامت بتصويرها في بيروت مع المخرج فادي حداد بلبنان، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ ومكساج ايلي بربر، وسيتم عرضها خلال أيام قليلة ضمن مجموعة إطلالات متنوعة في الكليب المصور بطريقة إخراجية درامية متطورة.

 

بالفيديو: "سيدتي نت" تحتفل بعيد ميلاد ديانا حداد في بيروت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة