ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان

فاجأت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد جميع من كان في كواليس تصوير أغنية "يا بشر" في بيروت، بعد تأثرها الكبير أثناء أدائها أحد المشاهد ضمن سيناريو تصوير الأغنية مع المخرج فادي حداد، وأظهرت قدرة تمثيلية كبيرة لم تظهرها في أعمالها المصورة السابقة، وثّقت من خلالها تفوقاً ملحوظاً بشهادة الجميع في الأداء التمثيلي التي قدمته في جميع مشاهد العمل الذي سيرى النور قريباً عبر قنوات روتانا المختلفة، ويحمل قصة إنسانية ترفض الكشف عن تفاصيلها قبل عرض الأغنية أمام الجمهور، مؤكدة أنها لا تريد حرق عنصر المفاجأة الذي تحمله أغنية "يا بشر" التي حملت عنوان ألبومها الغنائي الأخير من إنتاج روتانا.

هذا وتؤكد ديانا حداد أن موقع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في "اليتويوب" سيقوم بعرض الكليب أولاً عبر القناة، بأيام قليلة قبل عرضه عبر جميع القنوات التابعة لها، موضحة تحمسها الكبير لرؤية وسماع آراء الجمهور والمتابعين وأهل الصحافة والإعلام على الأداء التي قدمته في الكليب الذي أكدت أنها عاشت جميع تفاصيله وبتأثر شديد جعلها تبكي أثناء أداء المشهد التي أطلقت عليه "البكاء بعد فوات الأوان"، والتي تسعى من خلاله نشر توعية الجمهور والمجتمع بشكل عام من قضية هامه يجب الإنتباه إليها قبل أن يأتي الندم وفوات الأوان.

ومن المعروف أن أغنية "يا بشر" قد قامت بتصويرها في بيروت مع المخرج فادي حداد بلبنان، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ ومكساج ايلي بربر، وسيتم عرضها خلال أيام قليلة ضمن مجموعة إطلالات متنوعة في الكليب المصور بطريقة إخراجية درامية متطورة.

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