حصرياً- مازن حايك: لا نشهر بمن يفشل في برامجنا ولكننا حريصين على مصداقيتنا

أثارت التغريدات التي نشرها الشاب السعودي أحمد الغازي عبر "تويتر"، واتهم فيها برنامج "إصرار" الذي يعرض على شاشة Mbc باستغلال حاجته وزملائه في البحث عن وظيفة وخداعهم ودفعهم للتمثيل على المشاهدين، موجة من التفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أهمها تفاعل وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني مع ما ذكره الشاب حيث أكد الوزير تكوين لجنة للتحقيق العاجل في تلك الاتهامات.

ولمعرفة رد mbc حول ما ذكره الشاب السعودي، اتصلت "سيدتي نت" بمازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc، ولكنه في البداية آثر عدم التعليق على المسألة بانتظار رد رسمي من أسرة البرنامج حول المسألة.

ومع إصرار "سيدتي نت" على استيضاح حقيقة الأمر قال حايك في أول تعليق له حول هذا الأمر: "نحترم حق الجميع في إبداء آرائهم، وننظر بجدية لما جاء في تغريدات للشاب السعودي الذي رسب في برنامج "الإصرار" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وننظر أيضا للشباب السعودي الذين نجحوا بالبرنامج، ففي الحلقة التي خسر فيها هذا الشاب هناك اثنين من الرابحين لفرص وظيفية".

وأضاف: "في كل الاحوال نحن حريصين على مصداقيتنا وأن تحظى البرامج التي تعرض على mbc برضى الجمهور وتكون هناك معالجة شفافة لكل الأمور. ومتأكدون من القضية النبيلة التي يحملها هذا البرنامج الهادف وهي مساعدة الشباب السعودي في ايجاد مساحات أوسع من فرص العمل وربط متطلبات سوق العمل مع مهارات ومؤهلات الشباب الباحثين عن عمل".

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc إلى أنه ليس من الطبيعي أن شخص رسب في برنامج يكيل الاتهامات بهذا الشكل، وتابع: "سيكون لنا رد رسمي في حينه على كل الأمور التي تم اثارتها وغيرها، ربما نتحدث عن نقاط أخرى لم يتحدث عنها الشاب سواء حول مآخذ عن اداء المشتركين، أو حتى مآخذ لماذا لم يربح هذا الشاب. فهناك أشياء تحدث عنها بخصوص التصوير، وأيضاً التدريب وبالتاكيد ليس من المعقول عمل تدريب لكل شخص بل سيكون تدريب لكل من خسروا جميعا وليس لكل شخص بمفرده. ونحن لا نشهر بمن يفشل في برامجنا، وهناك أمور تعاقدية واجرائية مع إدارة إنتاج البرنامج".

أما المذيعة علا فارس مقدمة برنامج الإصرار فرفضت الرد على الشاب السعودي.

ومن جهة أخرى، علمت "سيدتي نت" أن برنامج "الإصرار" يعرض على قناة mbc وبرعايتها، ولكنه من إنتاج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع لوزارة العمل السعودي، وينتجه كمنتج منفذ إحدى الشركات من مدينة جدة.

وكان وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني قد علق على ما ذكره الشاب السعودي من اتهامات للبرنامج عبر تغريدة له في تويتر قائلاً: "تواصلت مع الشاب أحمد بخصوص ما ذكره حول برنامج الإصرار، وقد كلفت فريقاً للتحقق عاجلاً فيما حصل، وسنعلن التفاصيل بكل شفافية. ووجهت صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمساعدة الشاب في الحصول بشكل عاجل على وظيفة ملائمة له".

جاء ذلك بعد الهجوم الذي شنه الشاب السعودي أحمد الغازي ضد برنامج الإصرار على mbc من خلال عدة تغريدات في تويتر قال فيها: "عرض علي أن أشارك في برنامج على إحدى القنوات يرعاه صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل، وأخبروني أنه سيكون هناك فائز واحد من 6 منافسين يحصل على الوظيفة أما باقي المشتركين فسيوقعون على عقود عمل وليس هناك أحد خسران. وبأنه ستوفر لهم دورات تدريبية مدفوعة التكاليف من قبل البرنامج وتوظيفهم".

وتابع: "اقتنعت بالفكرة والراتب حسبهم كلامهم يصل إلى 12 ألف ريال مديراً لأحد المطاعم، مؤكداً أن قناعته بالفكرة جاءت بحكم مصداقية القناة. أنا ومعي شخص آخر انتظرنا عقد الوظيفة التي وعدوني به في نهاية التصوير".

وأكد "جميع ما تم تصويره كان تمثيلاً سبق رسمه لهم من قبل، وبصورة مرهقة تمت خلال 36 ساعة على أنها أسبوع كامل، دون أن يكون هناك مقابل للسكن أو حتى الوجبات الأخرى".

وأضاف: "تلقيت اتصالاً من مدير الإنتاج‏ في القناة يطلب مني عدم الكتابة على تويتر مقابل دورة على حساب القناة، وبعد السؤال عن الوظيفة رد علي المدير مالك وظيفة تبي دورة ولا مع السلامة".