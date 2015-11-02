زواج هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته الوحيدة

في خطوة مفاجئة، تزوجت هند الحناوي طليقة الممثل أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته الوحيدة لينا.

ونشرت هند على حسابها الخاص بموقع فيس بوك صورة من حفل زفافها تجمعها بزوجها.

وكانت هند قد سبق وأقامت قضية إثبات نسب ضد أحمد الفيشاوي لإثبات نسب ابنتها لينا إليه وتحولت القضية لرأي عام، وبعد سلسلة من الجلسات في المحاكم، حصلت هند على حكم بإثبات النسب فعلياً وأثبتت لينا زواجها عرفياً من الفيشاوي الذي كان متمسكا بموقفه، ولاقى دعم ومساندة قوية من أسرته حيث أصر والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي على الإنكار ولكن في النهاية اعترف بأبوته للينا بعد زواجاً سرياً، فطلقها وتزوج الفيشاوي من فتاة تدعى وسام عطية ثم طلقها بعد شهور من الزواج ثم أعلن زواجه من فتاة ألمانية ثم انفصل عنه وتزوج مرة رابعة من الإعلامية اللبنانية رولا دبس إلا أن سرعان ما انفصل عنها أيضاً.