أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زواج هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته الوحيدة

Google+ Print
زواج هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته الوحيدة زواج هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته الوحيدة

الإثنين 02-11-2015 01:55

في خطوة مفاجئة، تزوجت هند الحناوي طليقة الممثل أحمد الفيشاوي ووالدة ابنته الوحيدة لينا.

ونشرت هند على حسابها الخاص بموقع فيس بوك صورة من حفل زفافها تجمعها بزوجها.

وكانت هند قد سبق وأقامت قضية إثبات نسب ضد أحمد الفيشاوي لإثبات نسب ابنتها لينا إليه وتحولت القضية لرأي عام، وبعد سلسلة من الجلسات في المحاكم، حصلت هند على حكم بإثبات النسب فعلياً وأثبتت لينا زواجها عرفياً من الفيشاوي الذي كان متمسكا بموقفه، ولاقى دعم ومساندة قوية من أسرته حيث أصر والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي على الإنكار ولكن في النهاية اعترف بأبوته للينا بعد زواجاً سرياً، فطلقها وتزوج الفيشاوي من فتاة تدعى وسام عطية ثم طلقها بعد شهور من الزواج ثم أعلن زواجه من فتاة ألمانية ثم انفصل عنه وتزوج مرة رابعة من الإعلامية اللبنانية رولا دبس إلا أن سرعان ما انفصل عنها أيضاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي