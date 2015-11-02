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أيشواريا راي تحتفل بعيد ميلادها الـ42

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الإثنين 02-11-2015 02:33

واحدة من أجمل نساء العالم اللواتي تربعن على عرش جمال الكون، أيشواريا راي نجمة بوليوود الحسناء تحتفل اليوم 1 نوفمبر بعيدها الـ42 وسط محبيها الذين عايدوها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقين عبارات المعايدة بصورها.

أيشواريا وهي زوجة النجم أبهيشيك باتشان غابت فترة عن السينما الهندية، لتهتم بحياتها الزوجية وبابنتها، لكنها عادت مشرقة ببطولة فيلم جديد بعنوان "Jazbaa " مع النجم عرفان خان.

وحالياً تعمل أيشواريا على تصوير فيلمها الجديد " Ae Dil Hai Mushkil " من اخراج كاران جوهر وبطولة رانبير كابور.

لنلقي نظرة على بعض صور ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليوود أيشواريا راي لمناسبة عيد ميلادها.

 

 

 

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