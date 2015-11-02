بعد فوزه بذهبية مهرجان الإسكندرية.. مهند طلال يستعد لطرح "ما في زيّك"

عبّر الفنان السعودي مهند طلال عن بالغ سعادته بمناسبة فوزه بالجائزة الذهبية والمركز الأول في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، والذي أقيم مؤخراً بمدينة الإسكندرية بمشاركة 22 دولة عربية.

وقال مهند لـ "سيدتي نت":" لا شك أنني أشعر بسعادة كبيرة بهذا الفوز، وألف مبروك علينا جميعاً هذا الإنجاز الجميل، الذي تُوّجت فيه السعودية بجائزة كبرى في مهرجان دولي للأغنية العربية. ومنذ أن قرّرت المشاركة في المهرجان، كانت الرؤيا واضحة من المنتج إبراهيم دشيشة بأن نقدم أعمالاً نفخر بها ويكون لها صدى مؤثراً في الساحة الفنية، خاصةأن من شروط المشاركة بأن تكونالأغنية جديدة، فاخترت أغنيتي "ما في زيّك" كونها الجديدة التي لم يسبق أن غنيتها في أي مناسبة. وسوف أطرحها في ألبومي الجديد المقبل وستكون عنوان الألبوم، وهي من كلمات الشاعر الشاب روان دشيشة، وألحان الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، وتوزيع المايسترو شاكر حسن، وإنتاج إبراهيم دشيشة".

وعن اختياره لهذه الأغنية للمشاركة فيها يقول: " اخترتها لأن المهرجانات الدولية هي البيئة الفنية الوحيدة المناسبة لتقديم أغنية طربية متعدّدة الكوبليهات، في ظل الشروط التي تفرضها شركات الإنتاج والتوزيع والمحطات الإذاعية على مدّة الأغنية الزمنية فقط، بغض النظر عن القيمة الفنية للعمل. إحدى شركات الإنتاج والتوزيع الكبرى رفضت التعامل معي باعتبار أن الأغاني التي أقدّمها ليست من تيار السوق، مع العلم بأنني أقدم في ألبومي الجديد ألواناً مختلفة من الأغاني الطربية والحجازية والعاطفية والشبابية. وعندما أتيحت لي الفرصة بالمشاركة قرّرت تقديم أغنية طربية.

ويعقّب قائلاً: "عندما قدّمتها وغنيتها مباشرة أمام لجنة التحكيم العربية بالمهرجان والممثلة في١٠رؤساء وأعضاء نقابات فنية من ٩ دول عربية مختلفة، وعلى رأس القائمة الموسيقار حلمي بكر رئيس اللجنة، كان الإجماع بأنها أفضل أغنية قُدمت في المهرجان، فحصلت على أعلى نقاط عند تقييمها فنياً من قِبَل أعضاء اللجنة، حيث حصلت الأغنية على جوائز: أفضل أداء وأفضل لحن وأفضل كلمات وأفضل توزيع، ولذلك سُميت بالجائزة الذهبية، أو جائزة الموسيقار محمد عبدالوهاب، ونالت المركز الأول بالمهرجان.

وعن خطواته المستقبلية بعد فوزه بالمهرجان، قال مهند طلال: "سيكون لأغنية "ما في زيّك" نصيب كبير من الانتشار إن شاء الله، باعتبار أنها أصبحت مسجّلة رسمياً، والإعلام المصري له الحق في بثّها وإذاعتها. وسنقدّمها في حفل افتتاح النسخة الثالثة عشر بمهرجان الإسكندرية الدولي بدار الأوبرا باعتبار أنها الأغنية الحاصلة على الجائزة الذهبية في النسخة الثانية عشر هذا العام".

واختتم الفنان مهند طلال حديثه بتقديم الشكر لكل من وقف معه ودعمه للمشاركة في المهرجان. وخصّ بالشكر جمعية الثقافة والفنون بجدة ومديرها الدكتور عمر الجاسر والمسؤول الإعلامي سهيل طاشكندي على ترشيحهما له للمشاركة في المهرجان بجانب مجموعة من الأصوات السعودية المميزة. وكذلك الشكر للمنتج إبراهيم دشيشة، وللموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، وللشاعر الشاب روان دشيشة، وللموزع المايسترو شاكر حسن على ورشة العمل المتكاملة. وأكد مهند أن فوزه بهذه الجائزة يُعتبر بالنسبة له الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل.

الجدير بالذكر أن الفنان مهند طلال حاز على إعجاب جميع الوفود الفنية العربية التي شاركت بمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، والذين أشادوا بصوته وأدائه وبأغنيته الرائعة "ما في زيّك"، وقالوا أنه يستحق الفوز بجدارة، ومن هؤلاء: الموسيقار حلمي بكر، ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب الأستاذ مسعد فودة، ورئيس النقابات الفنية بالمغرب الفنان الكبير محمود الإدريسي، وغيرهم. كما شارك الفنان مهند طلال ضمن فعاليات المهرجان في "الليلة السعودية" التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون بجدة، وكانت ليلة فنية رائعة، شارك بها إلى جانب الفنان مهند طلال، كل من الفنانين السعوديين أنس عبدالكريم، وأحمد السعيد، وأريج عبدالله، والشاعر عصام غالب، وبمشاركة عدد من المطربين والمطربات العرب.