بالصور: زوجة ويل سميث بالحجاب "أثناء الأذان"

توجه النجم الأمريكي الشهير Will Smith وزوجته الممثلة Jada Pinkett إلى الأردن، لحضور فرح صديقه رجل الأعمال الأردني إيهاب جميعان، وذلك بعد إجازة قصيرة قضياها في دبي، والتي تأتي ضمن جولة يقوم بها الممثل العالمي في الشرق الأوسط.

وكان جميعان قد عقد قرانه داخل أحد فنادق عمان، في حفل اقتصر على حضور أفراد العائلة وأصدقاء العريس بجانب بعض الوجوه البارزة وشخصيات تنتمي لعائلات ملكية عربية.

ومن جانبه قام Smith بنشر صوراً لمدينة عمان، على صفحته على فيسبوك مشيراً إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يزور فيها عمان بالأردن.

وقامت Pinkett زوجة Will Smith بنشر صورة لها وهي مرتدية الحجاب في الأردن قائلة: لا يمكنكم معرفة العالم بسهولة من خلال الأخبار فقط .. الليلة في الأردن أثناء الأذان.

جدير بالذكر أن الملياردير الأردني ايهاب جميعان تزوج سابقا ملكة جمال جنوب أفريقيا السابقة جينا أثانس.

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