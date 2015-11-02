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خلطة طبيعية لازالة شعر الجسم نهائياً

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خلطة طبيعية لازالة شعر الجسم نهائياً خلطة طبيعية لازالة شعر الجسم نهائياً

بالتأكيد حلم كل فتاة وامرأة ان تستيقظ فى يوم من الايام ويختفى كل شعر الجسم الغير مرغوب فيه الى الابد وذلك لمدى صعوبة طرق ازالة الشعر والوقت القصير الذى ينمو فيه الشعر مجدداً واليوم اقتربنا لكى من هذا الحلم حيث انتقينا لكى وصفة رائعة من الطبيعة  للتخلص من شعر الجسم سريعا وبدون الم  وسريعاً باذن الله كل ما عليكى هو ان تداومى على عمل الوصفة بشكل دائم وسترين النتيجه .

كل ما ستحتاجينه هو

10 مل من عصير الليمون

40 مل من العسل

قطنه

وعاء لخلطهم

طريقة التنفيذ:-

اخلطى المكونين معاً فى وعاء  واحضرى قطنه وادهنيه على وجهك باستخدام القطنه مع فرك الوجه بهدوء وحركات دائرية فى الاماكن التى يكثر فيها الشعر  ثم تتركينه لمدة 15 دقيقة  ثم اشطفيه بالماء الفاتر وكررى العملية مرتين فى الاسبوع لمدة اسبوعين وبعدها مرة واحدة اسبوعيا لمدة اسبوعين

وستلاحظين النتيجة المدهشة اذا كنتى من ذوات الشعر الكثيف فى الوجه خصوصا كرريها اكثر من ذلك  .

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