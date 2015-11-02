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دونيس أمام ' حلين ' لتعويض غياب الشلهوب

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دونيس أمام ' حلين ' لتعويض غياب الشلهوب دونيس أمام ' حلين ' لتعويض غياب الشلهوب

تعرض النجم الكبير محمد الشلهوب لإصابة قوية بالركبة، خلال قمة الاتحاد والهلال في الأسبوع الماضي من دوري جميل، لتعلن جماهير الكرة بمختلف ميولها، عن دعمها الكامل للاعب الخلوق، من أجل الشفاء الكامل من الإصابة، التي ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.

وبالتالي أمام المدرب دونيس تحدي حقيقي، لتعويض غياب الشلهوب، والعودة من جديد إلى المسار الصحيح، خصوصا بعد الخسارة في الكلاسيكو، والخروج الآسيوي أمام أهلي دبي، لذلك يجب أن يعمل الطاقم الفني للهلال جيداً، من أجل الخروج من الأزمة، والفوز في المباريات المقبلة.

الشمراني

من الممكن أن يلعب الهلال في المباريات المقبلة، بثنائي هجومي صريح في الأمام، أيلتون بجوار ناصر الشمراني، مع إعطاء إدواردو الحرية الكاملة، للقيام بدور صانع اللعب خلف المهاجمين، في حالة الإصرار على اللعب بثلاثي دفاعي صريح في الخلف.

وقتها كواك، جحفلي، ديجاو، مع الظهيرين البريك والشهراني، بالإضافة إلى ثنائي دفاعي محوري في الارتكاز، سعود كريري بجوار شراحيلي، مع الاعتماد هجوميا على الثلاثي القوي، الشمراني رفقة ثنائي المحترفين.

نواف العابد

وفي حالة الاكتفاء بمهاجم واحد في الأمام، فإن دونيس يستطيع تعويض غياب الشلهوب، بالاعتماد على الثنائي سلمان الفرج والكعبي على الأطراف الهجومية، مع إدواردو وأيلتون في الهجوم. بالإضافة إلى الاكتفاء بسعود كريري في مركز المحور.

ويستطيع أيضاً المدرب الاعتماد على نواف العابد في مركز الشلهوب، خصوصاً أنه لاعب سريع ويجيد الهروب من رقابة المدافعين، وبالتالي من الممكن البدء به في بعض المباريات القادمة.

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فيديو اليوم السابع

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