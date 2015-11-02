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بالأرقام.. أفضل صانع لعب في دوري جميل حتى الآن!

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بالأرقام.. أفضل صانع لعب في دوري جميل حتى الآن! بالأرقام.. أفضل صانع لعب في دوري جميل حتى الآن!

الجانب التهديفي هو الأهم في كرة القدم، لذلك تتعاقد الفرق مع أكثر من مهاجم محترف، لكن تبقى صناعة اللعب هي الجانب الخفي فيما يخص الفرق الكبيرة، لأن الحصول على لاعب يعرف كيف ومتى وأين يمرر، أمر ليس بالسهل أبداً في الآونة الأخيرة.

وبعد مرور عدة أسابيع من دوري جميل، تكمن قيمة صناع اللعب، من حيث التمريرات الحاسمة وصناعة الفرص، خلال المباريات الحاسمة واللقاءات المعقدة، وهذه هي قائمة بالأفضل خلال الفترة الماضية

التمرير الحاسم "الأسيست"

يأتي الثنائي سلمان المؤشر ومحمد البريك في المقدمة، برصيد 3 تمريرات حاسمة. فالمؤشر يقدم مستوى رائع رفقة النادي الأهلي، ويلعب بشكل أساسي في خطة 4-2-3-1 لجروس، مستفيداً من تواجد تيسير الجاسم على مقربة منه، ومهاجم بقيمة السومة في الأمام، لذلك يصنع المؤشر أهداف عديدة.

أما البريك فهو الظهير السريع، والجناح الهجومي عند الحاجة، بسبب لعب دونيس بثلاثي دفاعي بالخلف، وبالتالي تزيد المساحة أمام البريك من أجل التقدم وصناعة الأهداف في الثلث الهجومي الأخير.

صناعة الفرص

تحتاج صناعة الفرص إلى مجموعة مهارية، تجيد التمرير في أضيق الفراغات الممكنة، لذلك يأتي محمد الشلهوب في الصدارة، برصيد 13 فرصة كاملة، نتيجة تفوقه في المساحات الضيقة.

هتان باهبري مع الخليج له 12 فرصة، كذلك بول إيفولو مع التعاون، بسبب تواجد الثنائي في مناطق قريبة من المرمى. بينما يحافظ البريك على تفوقه على مستوى صناعة الفرص، بتمرير 12 فرصة لزملائه في الهلال.

وبلغة الأرقام، فإن محمد البريك هو أفضل صانع لعب في الدوري السعودي هذا الموسم، رغم أنه يلعب على الطرف، ويتمركز أكثر بين الظهير والجناح.

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