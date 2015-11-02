مستثمرو جنوب سيناء: سقوط الطائرة الروسية لم يؤثر على السياحة في شرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن السياحة فى شرم الشيخ وباقي المحافظة لم تتأثر بحادث سقوط الطائرة الروسية حتى الآن.

وأضاف عاطف، أن محافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة قاموا بجولة داخل جنوب سيناء في نويبع وطابا وشرم الشيخ وسانت كاترين يرافقهم مستثمرو السياحة بجنوب سيناء ووجدوا ان السائحين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وأن الامور طبيعية في رحلات السفاري والغطس ولم يتم الغاء رحلات في شرم الشيخ وغيرها.

وقال عبد اللطيف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السياحة الروسية تمثل 35 % من حجم السياحة الوافدة لمصر وتحتل المرتبة الاولي في السياحة الوافدة بحوالي 2.5 مليون سائح روسي سنويا .. موضحا انه من المتوقع ان يحدث نوع من التأثير المؤقت مستقبلا على السياحة الوافد بسبب الشعور الانساني بالخوف وهي عملية انسانية وبعض الناس عندمات تسمع عن سقوط طائرة ترفض السفر بالطائرات الا انه حتى الان لا يوجد أي نوع من الغاء رحلات السفر او الافواج السياحية القادمة لمنطقة جنوب سيناء في الوقت الحالي ولكن من الممكن ان يحدث تباطؤ في الحجوزات الجديدة “نيو بوكت” .

وأشار الي أن الانباء التي ترددت عن تأجيل رحلات أكبر شركتي طيران في أوروبا وهي لوفتهانزا واير فرانس لمنطقة سيناء لن يؤثر على السياحة بشكل ملحوظ لانها رحلات منتظمة وغالبية السائحين يصلون على الطيران الشارتر “العارض” وهو ينقل قرابة 90% من السائحين لمصر.

وأوضح عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أنه يعزي الشعب الروسي في المصاب الاليم مؤكدا أن كل التقارير الاولية تشير الي ان الحادث ناتج عن عطل فني لان الطائرة ترتفع قرابة 11 كيلومترا ومن غير المنطقي ان يكون العمل ناتج عن عمل ارهابي .

وشدد عاطف على أن كل الشواهد تؤكد ان الطائرة لم تسقط بفعل فاعل.. مشيرا الى ان تقريرا روسيا اذيع فى في التليفزيون الايطالي اكد ان قائد الطائرة أبلغ الشركة بوجود بعض الاعطال في الطائرة منذ شهر وتحتاج الي عدة قطع غيار ووعدوه بتوفيرها ولكن هذا لم يحدث هذا فضلا عن أن عمر الطائرة الان 18 عاما وهذا يزيد الاحتمال في اتجاه سقوط الطائرة بسبب عطل فني .