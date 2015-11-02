الزند يطير إلى المغرب للمشاركة في «مؤتمر وزراء العدل الأفارقة»

غادر مطار القاهرة الدولى ، صباح اليوم الإثنين ، المستشار أحمد الزند وزير العدل متوجها على رأس وفد كبير إلى “كازابلانكا ” فى زيارة للمغرب يشارك خلالها فى فعاليات مؤتمر وزراء العدل الأفارقة المقرر أنطلاقها اليوم .

يضم الوفد 5 من كبار مساعدى وزير العدل حيث يبحث المؤتمر مختلف القضايا القانونية والتشريعية التى تهم القارة الأفريقية وعلاقاتها مع الدول الأخرى ومتابعة وضع الأطر القانونية والنظام الأساسى لمحكمة العدل الأفريقية والصيغة الموحدة لاتفاقيات التعاون القضائى والمساعدات القانونية المتبادلة وتسليم المحكوم عليهم والهاربين.

وسيلتقى وزير العدل على هامش المؤتمر مع بعض نظرائه الأفارقة لاستكمال مباحثات التعاون الثنائى الذى بدأ معهم بالقاهرة مطلع أكتوبر الحالى بمؤتمر المنتدى الرابع للاتحاد الأفريقى حول القانون الدولى وقانون الاتحاد.