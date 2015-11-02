المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

جدد مستوطنون يهود اليوم الاثنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد بلغ 15 مستوطنا عبر مجموعتين، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك.

من جانبها، دعت منظمات الهيكل المزعوم، أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحاماتٍ للمسجد الأقصى الأحد المقبل، تماشيا مع مناسبة “تلمودية”.

وأعلنت منظمة “عائدون لجبل الهيكل” الاستيطانية عن حملة لأنصارها، تمنح بموجبه كل مستوطن يحاول اقتحام الأقصى وتعتقله الشرطة على خلفية أدائه طقوساً وشعائر وصلوات تلمودية فيه جائزة مالية.

وأعلنت المنظمة الاستيطانية عن الحملة في ظل انخفاض عدد المستوطنين الذين يأتون لاقتحام الأقصى يوميًا، بهدف تشجيعهم على عدم ترك المكان.

من ناحية أخرى، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بطرد 13 عائلة من مساكنها في خربة حمصة الفوقا في الأغوار، بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.

وقال رئيس مجلس وادي المالح عارف دراغمة إن قوات الاحتلال طردت العائلات من مساكنها بذريعة التدريبات العسكرية، التي بدأتها الساعة السادسة والنصف صباحا، وتستمر حتى منتصف الليل .

وأضاف دراغمة أن قوات الاحتلال أبلغت الأهالي بأنها ستجري تدريبات عسكرية في ذات المنطقة يوم الخميس المقبل، وفي التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطرد فيها الاحتلال، الأهالي في منطقة الأغوار، بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.