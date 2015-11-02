محافظ الأقصر يجتمع بلجنة حصر المباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز‎

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، الأجتماع الأول مع لجنة حصر المباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية بحضور دكتور محمد محمود علي الجهيني عميد كلية الأثار بجامعة جنوب الوادي، دكتور محمد إبراهيم عبد العزيز أستاذ مساعد بقسم الأثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، دكتور محمد السيد عبد الحميد رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، دكتور محمود محمد أبو زيد المدرس بقسم الهندسة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادي، دكتور هابى حسني مصطفى المشرف على المكتب الفني للجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ناقش أعضاء اللجنة سبل الوصول بمحافظة الأقصر إلى العالمية من خلال تنسيق العمل ما بين لجنة حصر المباني ولجنة التنسيق الحضاري بحيث تختص الأولي في حصر المباني والمنشأت والمناطق الأثرية بالمحافظة وادراجها لتسجل ضمن التراث العالمي وتسليط الضوء عليها مع أبراز مناطق الجذب السياحي، الأمر الذى سيسهم في تسويق هذه المناطق عالميًا.

وأوضح دكتور هابي حسني أن دور لجنة التنسيق الحضاري سيشمل المناطق الغير أثرية لتنسيقها واظهارها بمظهر متناغم مع تعزيز الشخصية الفرعونية التي تتسم بها المحافظة، مشيرًا إلى أن كل اللجنتان ستبدءان العمل فورًا من خلال البدء بإجراء مسح شامل لكافة مدن المحافظة لتقسيمها إلى مناطق اثرية وأخرى غير أثرية ليتم العمل في كل منطقة وفقًا لطبيعتها.