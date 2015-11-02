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السيطرة على حريق بلنش بحرى فى المنوفية والركاب يقفزون في المياة

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السيطرة على حريق بلنش بحرى فى المنوفية والركاب يقفزون في المياة السيطرة على حريق بلنش بحرى فى المنوفية والركاب يقفزون في المياة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة علي حريق هائل بلنش ببحرشبين الكوم، وذلك بسبب ماس كهربائي الامر الذي أدي الي قيام سائق اللنش ومرافقه بالقفز في المياة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،أخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من نشوب حريق بلنش ببحر شبين الكوم علي الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير أدارة الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وتبين أن اللنش ملك خاص لاحد الاهالي ولم ينجم عنه ثمة أصابات بشرية تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

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