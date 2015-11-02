ضبط كمية من المنشطات الجنسية وفحص 40 مشتبها خلال حملة أمنية بمطروح

تواصل الحملات الأمنية بمديرية أمن مطروح، نشاطها اليومي تحت إشراف اللواء هشام لطفي مدير الأمن لضبط المخالفين والخارجين على القانون وضبط الأسعار، حيث تمكنت الحملات من ضبط كمية كبيرة من عبوات المنشطات الجنسية والمخالفات التموينية الأخرى، كما تم فحص 40 مشتبهاً فيهم وفحص عدد من الشقق المفروشة والفنادق.

تمكنت إدارة البحث الجنائي أسفرت من فحص عدد 40 مشتبه به جنائياً و 10 مسجل شقي خطر وفحص 30 شقة مفروشة وعدد 5 فندق كما تم تنفيذ 61 حكم حبس جزئي و 4 حكم مستأنف و 14 غرامة جزئية و 11 مخالفة جزئية و 1 حكم جناية.

كما قامت المديرية اليوم بحملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أسفرت عن ضبط أحمد أ ع إ ( 29 سنة ) المسئول عن محل لبيع منتجات سيوة، بشارع شكري القتلى، مقيم بمنطقة السواني، مطروح، لعرضه وبيع 861 عبوة مختلفة الأنواع والأشكال من المنشطات الجنسية والأغذية ( عسل – إسبراى – أقراص ) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط 20 قضية تموينية أخرى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

>تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور الأمني بدائرة القسم من ضبط المدعو مراجع م م م ( 36 سنة ) عامل فراشة مقيم عزبة العسكر مطروح وبحوزته عدد 34 قطعه مختلفة الأشكال والأحجام لجوهر الحشيش المخدر والسابق اتهامه في القضية رقم 6827/2015 جنايات مطروح مخدرات بتاريخ 8 يونيو 2015 ،بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.