ضبط 20 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعهم في السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 20 الف لتر سولار وبنزين بمحطة التعاون للبترول بمدينة تلا وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،أخطارا من العقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين يفيد من تحرير القضية رقم 15107 جنح مركز تلا لسنة 2015 م ضد محمد . م . م . ط .. مسئول عن محطة التعاون لتموين السيارات بناحية ش الحرية مركز تلا وتم ضبط ( 3060 ) لتر بنزين 80 مدعم و ( 17118 ) لتر سولار، لاعادة بيعهم بالسوق السوداء للتربح من وراء ذلك تم تحريرمحضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.