120 مليون جنية لتطوير محطة مياه الشرب ببورسعيد

أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد بأنه تم رصد 120 مليون جنيه لتطوير محطة مياة الشرب من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بهيئة قناة السويس والمسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

فيما أكد المحافظ إن هيئة قناة السويس ليس لديها أى مانع لتجديد المجمع الإسلامى بمدينة بورفؤاد ورفع كفاءته بعد تحديد اللجان المختصة الإحتياجات الفنية التى تترأى لها .

ومن جهة أخرى أكد المحافظ بأنه عرض أثناء لقاءه بالفريق مهاب مميش بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية أقامة مظلة لمدخل المعديات ببورفؤاد أسوة بمدخل بورسعيد .

وأشار المحافظ بان هناك وعود من المسئولين بهيئة قناة السويس بتدشين المعدية سيناء 3 فى ضوء تطوير مرفق المعديات لمواكبة التطور .