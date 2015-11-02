أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الغربية يستقبل رئيس المجلس القومى للمرأة فى مكتبه

Google+ Print
بالصور.. محافظ الغربية يستقبل رئيس المجلس القومى للمرأة فى مكتبه بالصور.. محافظ الغربية يستقبل رئيس المجلس القومى للمرأة فى مكتبه
استقبل سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية منذ قليل السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، فى مكتبه بديوان عام المحافظة، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، استعدادا لبدء مؤتمر "المرأة والانتخابات".

وينظم المجلس القومى للمرأة بالغربية بعد قليل ندوة بعنوان "المرأة والانتخابات" بنادى طنطا الرياضى بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

وقال بيان رسمى صادر عن العلاقات العامة بالمجلس، إنه مستهدف أكثر من 1000 ناخبة من محافظات القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، بهدف توعيتهم بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

وأضاف البيان أن اللقاءات الجماهيرية تستهدف تعريف الناخبات بكيفية التصويت الصحيح، وفق عدد المقاعد المحددة لكل دائرة، ومعايير اختيار المرشحين الأكفاء، ومدى اهتمامهم بقضايا المرأة فى برامجهم الانتخابية.

وتستهدف أيضا حث كل سيدة على المشاركة فى التصويت، بالإضافة إلى توصيل المعلومات الصحيحة لها حول كيفية اختيار المرشح الذى يحقق آمالها وتطلعاتها، مع توضيح الأسس التى يقوم عليها هذا الاختيار بطريقة سهلة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365