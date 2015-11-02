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محافظ أسيوط يوافق على إطلاق أسماء 12 شهيداً على المدارس والشوارع

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محافظ أسيوط يوافق على إطلاق أسماء 12 شهيداً على المدارس والشوارع محافظ أسيوط يوافق على إطلاق أسماء 12 شهيداً على المدارس والشوارع
وافق المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط علي إطلاق اسم 12 شهيد من أبناء المحافظة علي المدارس والشوارع بنطاق محل إقامتهم تكريما لهم علي تضحيتهم بأرواحهم من أجل الوطن وتخليدا لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط والعميد اسامة البدرى المستشار العسكرى للمحافظة ووكلاء الوزراء ومديري الإدارات ورؤساء المراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تمت الموافقة علي إطلاق اسم الشهيد عبد التواب عبد الصبور علي مدرسة الأنصار الابتدائية والشهيد عماد سعد محمد علي شارع الشبايلة بنزالي جانوب بمركز ومدينة القوصية واسم الشهيد مصطفي بهجت حسن علي مدرسة النواورة الإعدادية بنين بالبداري بالإضافة إلي الموافقة علي إطلاق اسم الشهيد مظهر أحمد حسن ضاحي علي شارع أو مدرسة تابع لمحل اقامته بمركز البداري منوها إلي إطلاق اسم الشهيد دايفيد إميل حنا الله علي مدرسة كومبوها الإعدادية المشتركة بمركز ديروط وإطلاق اسم الشهيد عمر محمد فايق علي مدرسة نزلة مصطفي للتعليم الأساسي بديروط.

كما تمت الموافقة علي إطلاق أسماء 6 شهداء بثورة 25 يناير علي الشوارع والمدارس بنطاق محل إقامتهم وهم الشهيد إسلام عبد المنعم بدر والشهيد عدنان خلاف خليفة والشهيد إلهامي عياد حبيب والشهيد علي عبد الوهاب أحمد والشهيد هاني محمد عبد الله والشهيد صلاح سالم محمود.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة أيضا علي تغيير اسم مدرسة الجامعة الثانوية الموحدة إلى اسم مدرسة الجامعة الثانوية بنات بمركز ومدينة أسيوط وتغيير مسمي شارع الساحة الشعبية بديروط إلى اسم شارع المستشار مصطفي حمدان تخليداً لذكراه لما قدمه من خدمات جليلة لأهالي مركز ومدينة ديروط.
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