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تنفيذ 167 قرار إزالة ورفع 1600 طن مخلفات نظافة وترع فى أسيوط

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تنفيذ 167 قرار إزالة ورفع 1600 طن مخلفات نظافة وترع فى أسيوط تنفيذ 167 قرار إزالة ورفع 1600 طن مخلفات نظافة وترع فى أسيوط
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط من تنفيذ 167 قرار إزالة ورفع ألف طن مخلفات نظافة و600 طن مخلفات ترع خلال شهرين.

قال محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم ، أن حملات النظافة وإزالة المخلفات والتعديات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وقد شملت أغلب قرى المركز والمدينة وتمثلت فى تنفيذ 71 قرار إزالة على أراضي أملاك دولة و96 قرار إزالة لمخالفات تنظيم وبناء على أراضي زراعية بالاضافة إلى رفع 600 طن مخلفات ترع من أمام ترع الجرجاوية والقطناوية والثمنين وكيمان والتسعة منوهاً الى ان الحملات مستمرة بجميع قرى المركز بالتنسيق مع قوات الشرطة ومعدات الانقاذ السريع بالمحافظة.

وأكد رئيس المركز على أن المتقدمين لمبادرة مشروعك وصل عددهم إلى 53 متقدم منهم 23 مستفيد حتى الآن وتم توفير جميع الخدمات لأهالي مركز الغنايم لتحقيق أكبر استفادة من مشروعك وتقديم الدعم الفني لهم.

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مصر 365