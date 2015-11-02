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ازالة 80 حالة تعد على الارض الزراعية بمركز مغاغة بالمنيا

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ازالة 80 حالة تعد على الارض الزراعية بمركز مغاغة بالمنيا ازالة 80 حالة تعد على الارض الزراعية بمركز مغاغة بالمنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من رفع وازالة عدد 80 حالة تعد على الارض الزراعية بمساحة 3 فدان و7 قيراط و15 سهم خلال احدى حملات الازالة التى تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الادارة الزراعية ، وذلك فى اطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة .

اوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى تبذلها الوحدة المحلية ، حيث تم ازالة عدد 55 حالة تعدى على الارض الزراعية بدهروط التابعة للوحدة المحلية لقرية طنبدى بمساحة 2 فدان وقيراط و15 سهم وعدد 25 حالة اصلاح زراعى بمساحة فدان و6 قيراط .

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

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مصر 365