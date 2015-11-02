أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم الشرقية": 900 مدرسة جاهزة لاستقبال الناخبين بالمحافظة

Google+ Print
"تعليم الشرقية": 900 مدرسة جاهزة لاستقبال الناخبين بالمحافظة "تعليم الشرقية": 900 مدرسة جاهزة لاستقبال الناخبين بالمحافظة
أكد محمد حسام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الاستعداد لاستقبال الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل واستقبال لجان الاقتراع لانتخابات البرلمان فى أكثر من 900 مدرسة بمحافظة الشرقية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" صباح اليوم، أنه اجتمع مع العقيد هشام سالم والعقيد شريف سلامة قائدى قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالشرقية لعرض المدارس، التى يتم فيها الانتخابات وأنه تم توفير كافة التجهيزات لعملية الانتخابات وفق البروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم والداخلية والدفاع وجهات الاختصاص الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365