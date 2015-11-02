"تعليم الشرقية": 900 مدرسة جاهزة لاستقبال الناخبين بالمحافظة

أكد محمد حسام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الاستعداد لاستقبال الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل واستقبال لجان الاقتراع لانتخابات البرلمان فى أكثر من 900 مدرسة بمحافظة الشرقية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" صباح اليوم، أنه اجتمع مع العقيد هشام سالم والعقيد شريف سلامة قائدى قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالشرقية لعرض المدارس، التى يتم فيها الانتخابات وأنه تم توفير كافة التجهيزات لعملية الانتخابات وفق البروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم والداخلية والدفاع وجهات الاختصاص الأخرى.