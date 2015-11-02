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مقتل عنصرين من مخابرات الجيش اللبنانى خلال مداهمة فى منطقة المعاملتين

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مقتل عنصرين من مخابرات الجيش اللبنانى خلال مداهمة فى منطقة المعاملتين مقتل عنصرين من مخابرات الجيش اللبنانى خلال مداهمة فى منطقة المعاملتين

>ذكر تقرير إخبارى اليوم الاثنين أن عنصرين من استخبارات الجيش اللبنانى قتلا خلال اطلاق نار بملهى ليلى فى منطقة المعاملتين (الواقعة فى بلدية جونيه الساحلية على بعد 16 كيلومترا شمال العاصمة بيروت)، بالاضافة إلى مقتل 6 أشخاص بينهم فتاتان.

وتحدثت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن "استشهاد عنصرين من استخبارات الجيش خلال اطلاق نار بملهى ليلى فى المعاملتين، بين مطلوبين أحدهم من آل زعيتر" ،كما ذكرت أن إطلاق النار اسفر أيضا عن مقتل ستة أشخاص بينهم فتاتان.

وأضافت الوكالة، أن "وحدات من الجيش عمدت لتحويل السير على الطريق البحرية فى جونيه مفرق غزير باتجاه الاوتوستراد بسبب الاجراءات الامنية".
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