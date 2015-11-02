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دبابات ومدرعات من التحالف لدعم عمليات فك الحصار عن مدينة تعز اليمنية

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دبابات ومدرعات من التحالف لدعم عمليات فك الحصار عن مدينة تعز اليمنية دبابات ومدرعات من التحالف لدعم عمليات فك الحصار عن مدينة تعز اليمنية

>أرسل التحالف العربى الذى تقوده ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، دبابات وعربات مدرعة لدعم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى فى فك الحصار عن مدينة تعز، بحسب ما افادت مصادر عسكرية وصحف اماراتية الاثنين.

وتأتى هذه التعزيزات بعد اعلان المبعوث الاممى الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الخميس عزمه اجراء مباحثات بين اطراف النزاع اليمنى خلال نوفمبر، يرجح ان تعقد فى جنيف.

وقالت مصادر عسكرية فى تعز (جنوب غرب) لوكالة فرانس برس، ان التحالف ارسل 30 عربة عسكرية بينها دبابات، لدعم القوات الموالية لهادى فى فك الحصار الذى يفرضه الحوثيون منذ اشهر على تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، والتى لا تزال تحت سيطرة القوات الموالية لهادي.

ويخوض الطرفان موجهات ومعارك متواصلة فى المنطقة.

وافادت مصادر عسكرية وطبية الاثنين عن مقتل 12 مقاتلا مواليا للحكومة مساء الاحد، كانوا ضمن قوة قوامها 500 مقاتل ارسلوا من مدينة عدن الساحلية الجنوبية، فى كمين للمتمردين على الطريق الى تعز.

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مصر 365

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