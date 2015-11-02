أبو السعود لـ ' في الجول ' استقالة ' ميدو ' مرفوضة

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي رفض استقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق، مؤكدا تمسكه بالاستمرار في القيادة الفنية.

وكان ميدو قد أكد تقديم استقالته من تدريب الإسماعيلي، على خلفية الخسارة أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء."طالع التفاصيل"

وقال أبو السعود في تصريحات خاصة لـ “FilGoal.com”: "نرفض استقالة ميدو ومتمسكون ببقاءه مع الفريق".

أبو السعود أتبع "ما حدث أمام الداخلية مجرد كبوة قادرون على تخطيها، وسأجتمع مع ميدو خلال ساعات لأطالبه بالبقاء مع الفريق".

وأضاف "سنعجل من موعد إقامة المعسكر المغلق للفريق في مدينة الإسكندرية، وستكون مباراتي حرس الحدود والاتحاد السكندري حياة أو موت بالنسبة لنا، يجب فيهما تحقيق الفوز".

يذكر أن الإسماعيلي خاض 3 مباريات مع ميدو في بطولة الدوري، فاز في واحدة منهم وتعادل في أخرى، قبل أن يخسر أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء في الإسماعيلية.