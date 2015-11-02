أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو السعود لـ ' في الجول ' استقالة ' ميدو ' مرفوضة

Google+ Print
أبو السعود لـ ' في الجول ' استقالة ' ميدو ' مرفوضة أبو السعود لـ ' في الجول ' استقالة ' ميدو ' مرفوضة

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي رفض استقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق، مؤكدا تمسكه بالاستمرار في القيادة الفنية.

وكان ميدو قد أكد تقديم استقالته من تدريب الإسماعيلي، على خلفية الخسارة أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء."طالع التفاصيل"

وقال أبو السعود في تصريحات خاصة لـ “FilGoal.com”: "نرفض استقالة ميدو ومتمسكون ببقاءه مع الفريق".

أبو السعود أتبع "ما حدث أمام الداخلية مجرد كبوة قادرون على تخطيها، وسأجتمع مع ميدو خلال ساعات لأطالبه بالبقاء مع الفريق".

وأضاف "سنعجل من موعد إقامة المعسكر المغلق للفريق في مدينة الإسكندرية، وستكون مباراتي حرس الحدود والاتحاد السكندري حياة أو موت بالنسبة لنا، يجب فيهما تحقيق الفوز".

يذكر أن الإسماعيلي خاض 3 مباريات مع ميدو في بطولة الدوري، فاز في واحدة منهم وتعادل في أخرى، قبل أن يخسر أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء في الإسماعيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع