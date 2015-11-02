مواطن مصري يرسل برساله الى الرئيس السيسي و يطلب منه تنفيذ كوبرى للمشاه في منطقته و الرئيس يرد

على طريقة فيلم زواج بقرار جمهوري للنجم هانى رمزي و النجمة حنان ترك و الذي قام فيه مواطن بارسال رسالة الى السيد رئيس الجمهورية دون ان يدرى بامكانية وصول الرساله بالفعل الى يد السيد الرئيس , فهذا ما حدث بالفعل مع المواطن ياسر محمود عبدالعزيز من سكان الكيلو 63 في طريق اسكندرية الصحراوي .

حيث قام السيد ياسر بارسال رساله الى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلب فيها منه انشاء كوبري للمشاة بطول الطرق الصحراوي , لما يوجد في المنطقه من مدارس و منطقة سكنية عامرة تحتاج الى كوبري المشاه لخطورة عبور الطريق السريع .

وقد قام السيد الرئيس باصدار توجيهاته الى وزارة الدفاع , حيث حددت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تكلفة المشروع بحوالي خمسه مليون جنيه لكوبري مشاه بطريق عرضه 110 مترا .

كما قام المجلس الاعلامى لمكتب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخاطبة المواطن و ابلاغه بالخطوات التي تم تنفيذها بالفعل لعمل الكوبري الخاص بالمنطقة من اجل امان الطلبة و اهالى المنطقة خلال الفترة المقبلة برعاية و تنفيذ القوات المسلحة .

شبكةعيونالإخبارية

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