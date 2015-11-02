بالأسماء .. جامعة مدينة السادات تمنح 23 درجة «ماجستير»

وافق مجلس جامعة مدينة السادات في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور صلاح البلال رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور رفاعي إبراهيم رفاعي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عصام الدين متولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور السادة عمداء كليات الجامعة ومعاهدها البحثية والسيد أمين عام الجامعة على منح درجة الماجستير في العلوم البيئية من معهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة للباحثين أحمد محمد أبو الحديد زايد و رأفت محمد محمد الوكيل ومروة محمد سيد عبد المجيد و أحمد محمد مصطفى عبدالفتاح وجاسر حسين عبدالمعطي حسين ومنال محمود مهدى حسين.

كما وافق المجلس على منح درجة الماجستير في الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية للباحثين محمود عبدالصادق عبدالوهاب السيد وسارة فتحى محمد قاسم وشيماء محمود أحمد سليمان وهيثم السيد أحمد متولى وأسماء سعد صديق عوض ونورا محمد سامي قبلان وخالد سعيد علي عرفة.

> فى حين وافق المجلس على منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لـلباحثين محمد أحمد عبده شلبي وهناء حسني محمد شلتوت، ومنح درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية للباحثين يحيى محمد أحمد أبوناب ومنى أنور على الفقي وعلي محمد عبدالحميد مهدى عامر وسلوى عبدالفتاح إبراهيم داود وإسلام الرفاعى مهني الجزار ومحمد جعفر عبدالجليل وأحمد شعبان سعد رشوان.

> ووافق المجلس في ذات الجلسة على منح درجة الماجستير في العلوم التجارية للباحث السيد ماهر محمود خلف.