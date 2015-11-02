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أوباميانج: هدفي أن أصبح مثل ميسي ورونالدو

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أوباميانج: هدفي أن أصبح مثل ميسي ورونالدو أوباميانج: هدفي أن أصبح مثل ميسي ورونالدو

أكد بيير إيمريك أوباميانج أن هدفه هو الوصول لمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في تسجيل الأهداف.

المهاجم البنيني يسير بخطى ثابتة هذا الموسم، إذ أنه سجل 13 هدفا في 11 مباراة فقط خاضها في بطولة الدوري الألماني، بالإضافة لأنه سجل 20 هدفا بمختلف البطولات جعلوه الأكثر تسجيلا بين نجوم الدوريات الكبرى في أوروبا إلى الأن.

مقارعة نجمي كرة القدم في الفترة الأخيرة، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هو هدف أوباميانج.

وعن ذلك قال أوباميانج في تصريحات لصحيفة "تيلي فوت": "هدفي الأكبر الذي أود تحقيقه، هو أن أصبح مثل ميسي رونالدو، وأن يمكنني تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة، ثم أعود وأسجل أربعة أهداف في المباراة التالية بشكل طبيعي".

أوباميانج أتبع "يورجن كلوب له فضل كبير علي وتحسنت على يده كثيرا، لكنني الأن أخطو خطوة جديدة مع توماس توخيل، الذي أعادني للعب كمهاجم صريح في الوسط وليس على الأطراف".

واختتم حديثه قائلا: "بطبيعة الحال لن أهنأ مجددا برقابة ضعيفة لأن المدافعون سيركزون معي بشكل أكبر، لكنني ولدت من أجل تسجيل الأهداف، وأنا معتاد على ذلك منذ طفولتي".

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