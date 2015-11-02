اليوم.. مهرجان الموسيقى يكرم سميرة سعيد و«بروفة» هانى شاكروالشرنوبى يقدم «ياطيبة»

“أولى بروفات هانى شاكر”،”تكريم سميرة سعيد” و”الصورة الغنائية (ياطيبة طيبة ناسك)”،من بين الفعاليات التى تشهدها اليوم الإثنين 2نوفمبر، الدورة الـ 24 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ،المقامة بدار الأوبرا المصرية.

ويقام فى الثامنة مسائا على المسرح الكبير حفلاً بمصاحبة الاوركسترا الاحتفالى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ،ويتضمن صورة غنائية تقدم لاول مرة من الحان الموسيقار صلاح الشرنوبى بعنوان “يا طيبة طيبة ناسك “ويؤديها نجوم الاوبرا نهاد فتحى ، ايناس عز الدين ، محمد حسن ، مصطفى النجدى وشاندو .

كما يقدم الفنان رامى صبرى نخبة من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية، بالاضافة الى عدد من اغانيه الخاصة، يليه صعود النجمة سميرة سعيد للمسرح لتتسلم درع تكريمها من المهرجان ،قبل تقديمها لباقة من اغانيها .

على جانب اخر تبدأ اليوم اولى جلسات المؤتمر المصاحب للمهرجان فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير، ويفتتح بكلمة لكل من المخرجة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر ،والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ،بعدها يتم مناقشة محور الموسيقى وشعر الفصحى ،ويشارك فيها الدكتور كفاح فاخورى ( لبنان / الاردن ) مقرراً ، الدكتور محمود قطاط ( تونس ) ، احمد الواصل ( السعودية ) ، الدكتور حسين الاعظمى ( العراق ) ، الدكتور كمال يوسف ( السودان ) .. وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً بحضور كل من الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) مقرراً ، الدكتور أحمد يوسف الطويل ( مصر ) ، الدكتور عبد الجليل خالد ( ليبيا ) ، الدكتور محمد زهدي الطشلى ( الأردن ) والدكتور خليفة جاد الله ( فلسطين ) .

ومن ناحية أخرى يبدأ الفنان هانى شاكر مساء اليوم إجراء أول بروفاته،وذلك إستعدادا للحفل الذى يحيه مساء الخميس 5نوفمبر.