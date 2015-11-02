الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على الإسكندرية وسيناء تبلغ ذروتها الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية غدا الإثنين بشكل متوسط على كل المدن الساحلية سواء الغربية منها أو الشرقية تكون خفيفة على القاهرة والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ”ولكن بداية من يوم الثلاثاء القادم تزداد كميات سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة على الإسكندرية ومطروح وشمال وجنوب سيناء ومتوسطة على القاهرة والوجه البحري قد تمتد لشمال الصعيد، وتعد ذروة هذه الموجه من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يوم الأربعاء 04/11/2015 حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وسيناء والقاهرة والوجه البحري حتى محافظات الصعيد وعلى محافظات سيناء تصل لحد السيول هناك وعلى مدن ومحافظات القناة يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من 6 إلى 7 درجات مصحوبا بنشاط للرياح يؤدى إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين الأحمر والمتوسط وإلى زيادة إحساسنا ببرودة الطقس على أن يستمر هذا الطقس حتى الخميس 05/11/2015.

كما وجهت هيئة الأرصاد، العديد من النصائح للمواطنين، وهما الابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية، القيادة بهدوء كامل على كل الطرق خاصة الرحلات السياحية المتجهة لسيناء نظرا للطبيعة الجغرافية لها، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظين على السواحل الشمالية وسيناء والصعيد لمجابهة سوء الأحوال الجوية المتوقع، والإدارات العامة للمرور المراقبة الصارمة على جميع الطرق، وارتداء الملابس الثقيلة على مدار يومى الأربعاء والخميس القادمان.