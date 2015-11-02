وصول 8500 طن بوتاجاز و5247 طن بضائع لموانئ السويس‎

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

كما يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة شاكر وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة، وتغادر السفينة الفيروز و على متنها 6 ألاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

و في نفس السياق يستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة سي بوس وعلى متنها 5247 طن كسب بذرة كانول قادمة من جبل على باللامارات.

شهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة السفينة السياحية مين شيف 1 وعلى متنها 1733 سائح من مختلف الجنسيات متجهة إلى مسقط و السفينة السياحية أوربا 1 وعلى متنها 338 سائح متجهة إلى صلالة .

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 387 راكب و 26 سيارة منهم 24 سيارة تصدير والسفينة سينا وعلى متنها 17 براد و3 تريلا و 5 سيارات خيول عليها 24 حصان بعد مشاركتهم ببطولة العالم لسباق الخيول بالأردن، كما تغادر العبارة ايلة وعلى متنها 130 راكب و السفينة سينا وعلى متنها 29 براد و12 تريلا و105 طرد سمك.

على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 317 راكب و5 سيارة و2 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 1 تريلا و 15 براد، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 847 راكب و 6 تريلا و 2 سيارة و 4 باص جيت و السفينة سينا وعلى متنها 28 براد و 12 تريلا و 342 طرد سمك.

يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة الحرية وعلى متنها 73 شاحنة و7 راكب، كما تغادر السفينة السياحية ايلاند سكاي وعلى متنها 103 سائح متجهة الى العقبة و العبارة مسرة و على متنها 715 راكب و39 سيارة و 14 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 95 شاحنة و 11 راكب.

على جانب أخر شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة السياحية ايلاند سكاي وعلى متنها 103 سائح قادمة من العقبة و مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 677 راكب و 75 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية وعلى متنها 84 شاحنة.