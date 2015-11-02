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محو الأمية بسوهاج: لقاءات مع طالبات جامعة الأزهر لتعريفهم بحجم الأمية

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محو الأمية بسوهاج: لقاءات مع طالبات جامعة الأزهر لتعريفهم بحجم الأمية محو الأمية بسوهاج: لقاءات مع طالبات جامعة الأزهر لتعريفهم بحجم الأمية
قال محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن المديرية تبدأ خلال أيام بالتنسيق مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر تنفيذ سلسلة من اللقاءات التعريفية مع طالبات الكلية بفرقها الأربع بسائر شعبها، للتعريف بحجم مشكلة الأمية بالمحافظة والمحافظات الأخرى، وآلية مشاركة الطالبات فى برامج محو الأمية.

وأضاف الدالى فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى تفعيلا للبروتوكول الموقع بين جامعة الأزهر والهيئة العامة لتعليم الكبار، والذى يقر جملة من الحوافز المادية والعلمية للمشاركين من الطلاب والطالبات فى برامج محو الأمية.

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