ترقية 8 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 19 مدرس بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتورعبدالحكيم عبدالخالق خليل على ترقية 8 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 19 مدرس .

كما وافق مجلس جامعة طنطا على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة نجلاء محمد دعبيس وهالة فؤاد البرادعي ورانيا أحمد التطاوي بكلية الطب، سحر محمد الغباشي بكلية الصيدلة، فوزي السيد المصري بكلية الآداب ،واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة هناء محمد كامل بكلية الطب، طارق محمد مصطفى بكلية الصيدلة، محمود إمام عبد العزيز بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس للدكاترة إنجي سيف الاسلام شاكر وولاء سيد الصعيدي والسيد عباس نصار ودينا مجدي الجندي ومحمد عبد اللطيف نصار وهبة حسن القليني وعبد المتجلي محمد الجلاد ومحمد حسن أبو زيد بكلية الطب، مها محمود عزب وأمينة إبراهيم غنيم ومحمد مبارك عبد الجليل ويحيى أحمد النجار بكلية العلوم، يارا أحمد عبد الله وأحمد أبو اليزيد حبيب بكلية الآداب، محمود محمد سليم وحسام محمد قاسم بكلية الهندسة، وفاء ماهر المنوفي بكلية التربية، أميرة حسن كمال وغادة محمد زكي بكلية الصيدلة،بالإضافة إلى الموافقة على منح 24 درجة دكتوراة و33 درجة ماجستير و 2776 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

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