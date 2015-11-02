آداب الإسكندرية يضبط شبكة للدعارة يقودها شاب

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط شاب يدير شبكة منافية للاداب بالإسكندرية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام محمد ا ع بإدارة شقة منطقة كامب شيزار دائرة قسم شرطة باب شرقي لإعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو نعيم من ضبط كل من محمد ا ع ال 30 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم " المأذون بضبطه " ورحاب ا ك سن 37 بدون عمل مقيمه بدائرة قسم شرطة باب شرقي " ممارسة دعارة – تلبس " و محمد ع ح ع سن 20 عامل مقيم كفر الدوار – محافظة البحيرة " راغب متعة – تلبس "، أمنية ح ا س سن 18 بدون عمل " بكماء " مقيمة مركز ببا - محافظة بني سويف " قام المأذون بضبطه بإحتجازها وإرغامها على ممارسة الرذيلة " ،وضبط بالشقة " مبلغ 200 جنيهاً - 4 هاتف محمول – 4 سجائر ملفوفين بهما مخدر الحشيش 2 إسبراي بنج تستعمل فى ممارسة الجنس – 2 قرص منشط جنسي " .

تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض على النيابه العامه.

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