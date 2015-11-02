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2161 سائح يغادرون ميناء شرم الشيخ

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2161 سائح يغادرون ميناء شرم الشيخ 2161 سائح يغادرون ميناء شرم الشيخ
شهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة السفينة السياحية مين شيف 1 و على متنها 1733 سائح من مختلف الجنسيات متجهة الى مسقط و السفينة السياحية اوربا 1 و على متنها 338 سائح متجهة الى صلالة .

وصول 8500 طن بوتاجاز و 5247 طن بضائع لموانى السويس
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صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة شاكر و على متنها 150 سيارة قادمة من جدة و تغادر السفينة الفيروز و على متنها 6 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة.

و فى نفس السياق يستعد ميناء الادبية لاستقبال السفينة سى بوس و على متنها 5247 طن كسب بذرة كانول قادمة من جبل على بالامارات.

977 راكب يغادرون ميناء نويبع
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يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 387 راكب و 26 سيارة منهم 24 سيارة تصدير و السفينة سينا و على متنها 17 براد و3 تريلا و 5 سيارات خيول عليها 24 حصان بعد مشاركتهم ببطولة العالم لسباق الخيول بالاردن كما تغادر العبارة ايلة و على متنها 130 راكب و السفينة سينا و على متنها 29 براد و 12 تريلا و 105 طرد سمك.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 317 راكب و 5 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 1 تريلا و 15 براد كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 847 راكب و 6 تريلا و 2 سيارة و 4 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 28 براد و 12 تريلا و 342 طرد سمك.

103 سائح يغادرون ميناء سفاجا
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يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة الحرية و على متنها 73 شاحنة و 7 راكب كما تغادر السفينة السياحية ايلاند سكاى و على متنها 103 سائح متجهة الى العقبة و العبارة مسرة و على متنها 715 راكب و39 سيارة و 14 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 95 شاحنة و 11 راكب.

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال السفينة السياحية ايلاند سكاى و على متنها 103 سائح قادمة من العقبة و مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 677 راكب و 75 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة.

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مصر 365