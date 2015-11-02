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أهالى عقار بكرموز يرفضون الإخلاء بعد سقوط أجزاء من منزلهم

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أهالى عقار بكرموز يرفضون الإخلاء بعد سقوط أجزاء من منزلهم أهالى عقار بكرموز يرفضون الإخلاء بعد سقوط أجزاء من منزلهم
رفض أهالى عقار بالإسكندرية، قرار المحافظة بإخلاء منزلهم بعد سقوط أجزاء منه، لعدم وجود بديل لهم.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة كرموز ، بسقوط جزء من العقار شارع الرند – منطقة غيط العنب، انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.

بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 45 مترا تقريباً "بناء قديم" مكون من طابقين الطابق الأرضى مشغول بالسكان وسقوط سقف الطابق الثانى على سقف الطابق الأرضى "دون حدوث إصابات".

تم إخطار عمليات المحافظة "رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم" ولم يؤثر ذلك على العقارات المجاورة.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، تحرر المحضر إدارى قسم كرموز، وجار العرض على النيابة.
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مصر 365