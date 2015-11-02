"أوقاف الإسكندرية" توقف عمل جمعية تستخدم أحد المساجد فى الدعاية لها

قامت مديرية أوقاف الإسكندرية بإزالة لافته لجمعية "نور اليقين" من مسجد "نور الإسلام" بمنطقة باكوس، ومخاطبة التضامن الاجتماعى لمعرفة مدى قانونية وصلاحية الجمعية التى تسيطر على المسجد.

وشدد عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على منع أى نشاط للجمعية تحت أى ظرف بدون تصريح من الأوقاف و أصدر التعليمات لمدير إدارة أوقاف شرق الإسكندرية بضرورة متابعة نشاط الجمعية .

كما تُحذر المديرية فى بيان لها جمعية نور اليقين" من العمل فى الظلام بممارسة أى نشاط بعيداً عن الأوقاف كما أنها لن تتنازل عن تنفيذ القانون ، أما مسجد "نور الإسلام " فهو خاضع لوزارة الأوقاف خضوعاً كاملاً و لا دخل للجمعية به و فى هذا الإطار وجه وكيل الوزارة بتنظيم قوافل دينية و دروس يومية بالمسجد تحت إشراف الإدارة .

يذكر أن مديرية أوقاف الإسكندرية كانت قد ضمت مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس إلى الأوقاف نظرا لخطورته وتخصيص امام وخطيب أزهرى وعمالومقيم شعائر من الأوقاف ليكون تحت إشراف كامل للمديرية .