الفنان محمد رشاد يحيى حفل تخرج طلاب جامعة فاروس 8 نوفمبر القادم

يحي الفنان محمد رشاد حفل تخرج طلاب دفعن 2015 بجامعة فاروس بالإسكندرية ، وذلك 8 نوفمبر القادم بمقر الجامعة بسموحة بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات وأولياء الأمور.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتحتفل جامعة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب والخريجين عام 2015 من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلوم المالية والإدارية واللغات والترجمة ، والسياحة والإعلام والعلوم الطبية المساعدة وفنون وتصميم .
ويتضمن الحفل تسليم الطلاب شهادات التخرج وتكريم للمتفوقين وحلف القسم للكليات الطبية كلية طب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة .