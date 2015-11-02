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الفنان محمد رشاد يحيى حفل تخرج طلاب جامعة فاروس 8 نوفمبر القادم

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الفنان محمد رشاد يحيى حفل تخرج طلاب جامعة فاروس 8 نوفمبر القادم الفنان محمد رشاد يحيى حفل تخرج طلاب جامعة فاروس 8 نوفمبر القادم
يحي الفنان محمد رشاد حفل تخرج طلاب دفعن 2015 بجامعة فاروس بالإسكندرية ، وذلك 8 نوفمبر القادم بمقر الجامعة بسموحة بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات وأولياء الأمور.

وتحتفل جامعة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب والخريجين عام 2015 من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلوم المالية والإدارية واللغات والترجمة ، والسياحة والإعلام والعلوم الطبية المساعدة وفنون وتصميم .

ويتضمن الحفل تسليم الطلاب شهادات التخرج وتكريم للمتفوقين وحلف القسم للكليات الطبية كلية طب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة .

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