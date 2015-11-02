سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يشهد زيارة طلبة المدارس لمركز العمليات

شهد اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد عصام خضر مدير إدارة الأزمات، زيارة طالبات المرحلة الثانوية بطور سيناء إلى مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة صباح اليوم فى إطار نشر فكر إدارة الأزمات على مستوى الجمهورية وتعميق الفكر فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية تفاديا لوقوع الأزمات والحد من الكوارث.

وتأتى الزيارة ضمن اللقاءات التى ينظمها قطاع الأزمات بمركز المعلومات برئاسة الوزراء واللجنة القومية لإدارة الأزمات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات من أجل الوقوف على استعداد مراكز العمليات لمجابهة أية أزمات أو أحداث طارئة والسيناريوهات المعدة لذلك والمعتمدة من رئاسة الوزراء، كما قام أحد المختصين من إدارة الحماية المدنية بإلقاء محاضرة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها فى حال حدوث حادث حريق بإحد المدارس، ومن الجدير بالذكر أن وفدا من طلاب المدرسة الثانوية العسكرية قد قام بنفس الزيارة يوم 25 من الشهر الماضى.

وقد أشاد السكرتير العام بمثل هذه اللقاءات الهامة والمميزة التى تعمل على إشراك التلاميذ فى الحياة العامة وإطلاعهم على كافة الخطط التى من شأنها حماية المجتمع من أية أخطار سواء كانت طبيعية أو غير ذلك خاصة فى ظل الأحداث الساخنة التى يشهدها العالم حاليا، وليكونوا على استعداد على حمل الراية وقتما يطلب منهم لحماية بلادهم من أية كوارث محتملة.

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