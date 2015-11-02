حبس ممرضة وموظف استقبال بمستشفى حكومى لتسببهما فى وفاة مريض بالدقى

أمر أحمد معتوق وكيل أول نيابة الدقى بإشراف المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بحبس ممرضة وموظف استقبال بمستشفى حكومى 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب استدعاء مدير المستشفى لاتهامهما بالتسبب فى وفاة مريض كان مصابا بضيق تنفس، ونقلوا له دم بطريق الخطأ بسبب تشابه اسمه مع مريض آخر بالمستشفى مصاب بالرمد مما تسبب فى وفاته.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتوفى "أنور.م" دخل مستشفى حكومى بالدقى بسبب معاناته من ضيق تنفس، وتم حجزه لإسعافه، إلا أن ممرضة وموظف الاستقبال نقلو له دم خاص بمريض آخر يتشابه اسمه مع المتوفى مما تسبب فى تهور حالته الصحية ووفاته.

اكتشفت أسرة الضحية الواقعة وأبلغت قسم شرطة الدقى، وأكدت التحريات صحة الاتهام، فتم القبض على الممرضة والموظف وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.